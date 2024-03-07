ماليزيا تستأنف البحث لحل أحد أعقد ألغاز الطيران في العالم

بعد عقد من الحادثة، تناقش الحكومة الماليزية القيام بعملية بحث جديدة حول لغز رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن البحث الجديد المحتمل سيتم بالتنسيق مع شركة "أوشين إنفينيتي"، مالكة الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلونكيت قوله: "يمكن القول إن هذا البحث هو الأكثر تحديًا، والأكثر صلة بالموضوع على الإطلاق. لقد عملنا مع العديد من الخبراء لمواصلة تحليل البيانات على أمل تضييق نطاق البحث إلى منطقة يمكن فيها تحقيق النجاح".

وناقشت الصحيفة في تقريرها فرضيات اختفاء الرحلة، التي تعد أحد أكبر ألغاز الطيران على الإطلاق، منذ فقدانها في عام 2014 دون توصل جهود البحث الموسعة على مدار سنوات إلى إجابات عن الطائرة وركابها.

وبحسب التقرير، هناك العديد من الفرضيات، بعضها غريب و"استفزازي"، في حين أن هناك ثلاثة احتمالات "منطقية وأكثر ترجيحًا".

وأوضحت الصحيفة أن الاحتمال الأول هو أن وقود الطائرة نفد، وأن أحد الطيارين حاول القيام بهبوط اضطراري في البحر. والاحتمال الثاني هو أن أحد الطيارين أو كليهما فقد السيطرة على الطائرة.

أما الاحتمال الثالث فهو أن أحد الطيارين كان "مارقًا"، أو أن الطائرة تعرضت للاختطاف وأجبرت على الهبوط في مكان مجهول؛ ما تسبب بتحطمها.