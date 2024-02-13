أوكرانيا تعد رؤيتها لقمة السلام المرتقبة في سويسرا

وأضاف إرماك: "بالطبع ستتحدث عن المبادئ العامة الرئيسة لاحترام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وعن العمل على خطة مشتركة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدود عام 1991".

وأشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني إلى أنه بعد قمة السلام الافتتاحية الأولى "اقترحت أوكرانيا عقد عدد من المؤتمرات الدولية المواضيعية والاجتماعات رفيعة المستوى حول النقاط الرئيسة في صيغة السلام".

وكانت روسيا قد انتقدت سويسرا بشكل متكرر "لتخليها عن حيادها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، معلنة أن قمة السلام حول أوكرانيا التي بدأت في كييف "لا جدوى منها".

كما أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، "أنه لا سلام في أوكرانيا" دون حضورها.