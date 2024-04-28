روسيا تواصل تقدمها وتسيطر على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت روسيا الأحد، أنها سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، وتقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "من خلال عمليات نشطة، حررت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في شباط/فبراير.

ومنذ الاستيلاء على أفدييفكا تتقدم القوات الروسية ببطء في ست قرى على الأقل على الجبهة الشرقية الأوكرانية.

كان الجيش الأوكراني قال أمس السبت، إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى قرية أوكريتين في شرق أوكرانيا لتعزيز هجومها هناك.

وأضاف أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر بشكل كبير على تلك القرية، وتتوقع أن تحوّل شحنات الأسلحة الأمريكية الدفة لصالحها.

والقوات الأوكرانية أقل تسليحًا وعددًا، لكنها تلقت دفعة معنوية هائلة عندما وقَّعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات كبيرة لكييف منها مساعدات عسكرية.