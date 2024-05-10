إيران تعتقل اثنين من فناني الراب في شيراز

وكان مغني الراب وفاء أحمد بور دعم الاحتجاجات الشعبية من خلال نشر الأغاني السياسية خلال احتجاجات عام 2022، وبعد أن عاش مختبئا لفترة من الوقت، تم القبض عليه ونقله إلى السجن في فبراير/شباط الماضي، وتم إطلاق سراحه بكفالة بعد فترة وجيزة.

وفي الـ24 من شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلن المغني أحمد بور أنه حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".