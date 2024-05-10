إيران تعتقل اثنين من فناني الراب في شيراز
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، مساء الخميس، وفاء أحمد بور، المعروفة باسم "وفادار"، ودانيال مقدم، مغنيي الراب الاحتجاجيين، واقتادتهما إلى مكان مجهول.
وقالت مواقع إخبارية إيرانية، إن "وفاء أحمد بور، ودانيال مقدم، تم اعتقالهما في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران في الساعة الـ1:30 ظهراً".
وكان وفاء ودانيال أطلقا مؤخراً فيديو فيديو كليب احتجاجيًا بعنوان "كن جاهزاً" وتم تصويره في المكان الأثري تخت جمشيد (عاصمة الإمبراطورية الأخمينية) واحتجّا فيه على إصدار أحكام الإعدام والفساد السياسي والمالي للمسؤولين الحكوميين واضطهاد المرأة بسبب الحجاب الإجباري.
ونشرا مقطع فيديو أثناء تواجدهما عند قبر أرمان عمادي، أحد ضحايا الاحتجاجات، التي عمت البلاد في شهر أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران لعدم ارتداء الحجاب.
وكان مغني الراب وفاء أحمد بور دعم الاحتجاجات الشعبية من خلال نشر الأغاني السياسية خلال احتجاجات عام 2022، وبعد أن عاش مختبئا لفترة من الوقت، تم القبض عليه ونقله إلى السجن في فبراير/شباط الماضي، وتم إطلاق سراحه بكفالة بعد فترة وجيزة.
وفي الـ24 من شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلن المغني أحمد بور أنه حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".