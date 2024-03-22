الاتحاد الأوروبي.. تحركات لإعادة التسلح لمواجهة روسيا

دعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لقادتها في بروكسل الخميس، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو هيئة تمويل التكتل، إلى توسيع قروضه لتشمل شركات الدفاع من أجل دعم إعادة التسلح الأوروبي في مواجهة روسيا.

وبعد اجتماع في بروكسل، كتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نقلته وكالة "فرانس برس"، أن بنك الاستثمار الأوروبي "مدعو إلى تكييف سياسته الإقراضية مع صناعة الدفاع".

ويقدم البنك، الذي يتخذ لوكسمبورغ مقرًا، قروضا وضمانات للشركات من أجل تمويل السياسات ذات الأولوية لأوروبا، حيثُ استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو في مشاريع المناخ والبيئة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.