الاتحاد الأوروبي.. تحركات لإعادة التسلح لمواجهة روسيا
دعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لقادتها في بروكسل الخميس، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو هيئة تمويل التكتل، إلى توسيع قروضه لتشمل شركات الدفاع من أجل دعم إعادة التسلح الأوروبي في مواجهة روسيا.
وبعد اجتماع في بروكسل، كتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نقلته وكالة "فرانس برس"، أن بنك الاستثمار الأوروبي "مدعو إلى تكييف سياسته الإقراضية مع صناعة الدفاع".
ويقدم البنك، الذي يتخذ لوكسمبورغ مقرًا، قروضا وضمانات للشركات من أجل تمويل السياسات ذات الأولوية لأوروبا، حيثُ استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو في مشاريع المناخ والبيئة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويخوله تفويضه الاستثمار في تصنيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، سواء المدنية أو العسكرية، مثل الطائرات بلا طيار، ولكن ليس الأسلحة بالمعنى الفعلي، ويتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بالتصنيف الائتماني "AAA"، وهو ضمان للسلامة، وهو يؤدي دورا رئيسا في تمويل التحول في مجال الطاقة.
ودفعت فرنسا مع 13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، باتجاه توسيع نطاق تفويض بنك الاستثمار الأوروبي ليشمل الصناعات الدفاعية، حيثُ أكدت تلك الدول في رسالة هذا الأسبوع أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في الـ24 من شهر شباط/ فبراير لعام 2022، "تسبب في زيادة الحاجة للاستثمار في قطاع الأمن والدفاع".