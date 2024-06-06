بسبب القصف الروسي.. أوكرانيا تُخلي أجزاءً من دونيتسك

أمرت أوكرانيا، اليوم الخميس، بإجلاء الزامي لأطفال وذويهم من عدة مدن وبلدات في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، مشيرة إلى أن القصف الروسي يتمركز، الآن، في المنطقة، معلنة في ذات السياق تدميرها زورقًا روسيًا على ساحل شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وفقًا لما أوردته "فرانس برس"، إن القصف الروسي يتركز، الآن، على منطقة دونيتسك، التي أعلن الكرملين ضمها في 2022، على الرغم من عدم سيطرته الكاملة عليها.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا قرار مهم يهدف، في المقام الأول، إلى إنقاذ أرواح أطفالنا، والوضع الأمني في المنطقة يتدهور باستمرار، وكثافة القصف تتزايد".

وأدرج ضمن هذا القرار مدينة ليمان التي سيطرت عليها القوات الروسية لفترة وجيزة قبل استعادتها، بالإضافة إلى عدة بلدات قرب خط الجبهة، بينها قرية بروغريس.