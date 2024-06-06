بسبب القصف الروسي.. أوكرانيا تُخلي أجزاءً من دونيتسك
أمرت أوكرانيا، اليوم الخميس، بإجلاء الزامي لأطفال وذويهم من عدة مدن وبلدات في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، مشيرة إلى أن القصف الروسي يتمركز، الآن، في المنطقة، معلنة في ذات السياق تدميرها زورقًا روسيًا على ساحل شبه جزيرة القرم.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وفقًا لما أوردته "فرانس برس"، إن القصف الروسي يتركز، الآن، على منطقة دونيتسك، التي أعلن الكرملين ضمها في 2022، على الرغم من عدم سيطرته الكاملة عليها.
وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا قرار مهم يهدف، في المقام الأول، إلى إنقاذ أرواح أطفالنا، والوضع الأمني في المنطقة يتدهور باستمرار، وكثافة القصف تتزايد".
وأدرج ضمن هذا القرار مدينة ليمان التي سيطرت عليها القوات الروسية لفترة وجيزة قبل استعادتها، بالإضافة إلى عدة بلدات قرب خط الجبهة، بينها قرية بروغريس.
وفي ذات السياق دّمرت القوات الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم الخميس، زورقًا روسيًا على ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، حسبما أفادت الاستخبارات العسكرية في كييف.
وحدّدت الاستخبارات الزورق على أنّه إمّا "ساتورن" أو "بروتوس"، موضحة أنّ الهجوم وقع في بحيرة بانسكي الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم المتاخمة للبحر الأسود.
ووجهت البحرية الأوكرانية سلسلة من الضربات الناجحة للأسطول الروسي في البحر الأسود، على الرغم من تعرّض قوات كييف لانتكاسات تمثّلت في خسارة مناطق جديدة.
ويشكّل غرق السفن مصدر حرج لموسكو التي اضطرّت إلى نقل قواربها من قاعدتها البحرية التاريخية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى ميناء نفورسيسك شرقًا.