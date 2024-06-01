ضحية "مضايقات قضائية".. مسؤولان أوروبيان يناصران ترامب
دافع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية، ماتيو سالفيني، عن دونالد ترامب بعد الإعلان عن إدانته في التهم الجنائية الـ34، واعتبر سالفيني أن المرشح الجمهوري خاض "محاكمة ذات طابع سياسي" وبات ضحية لـ"مضايقات قضائية".
وأعلن سالفيني وأوربان وهما زعيمان من اليمين المتطرف في أوروبا، أمس الجمعة، عن دعمهما لدونالد ترامب الذي دين في محاكمته الجنائية في نيويورك، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وندد سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف بـ"محاكمة ذات طابع سياسي"، معتبرا أن ترامب المرشح الجمهوري للبيت الأبيض ضحية "مضايقات قضائية".
اليسار يستغل القضاء
وقال سالفيني: "في إيطاليا، اعتدنا للأسف على أن يستخدم اليسار النظام القضائي أداة، لأنه خلال سنوات، جرت محاولات لاستبعاد المعارضين السياسيين بوسائل قضائية".
كما دافع الزعيم المجري فيكتور أوربان عن "صديقه" الملياردير الذي التقاه في آذار/مارس في محل إقامته بفلوريدا.
ترامب رجل شريف
وكتب على منصة "إكس": "لندع الشعب يصدر أحكامه في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل! سيدي الرئيس امض في معركتك!"، مشيدا بـ"رجل شريف وضع أمريكا دائما فوق كل اعتبار".
ونال أوربان تكريما نادرا لدولة صغيرة في وسط أوروبا عام 2019 في واشنطن، وأعرب عن أسفه لهزيمة ترامب عام 2020 "الداعم الكبير" ولم يدن الهجوم على مبنى الكابيتول.
كما تمنى ماتيو سالفيني فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وقال "سيكون ذلك ضمانا لتوازن أفضل وأملا لإحلال السلام في العالم".