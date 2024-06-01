ضحية "مضايقات قضائية".. مسؤولان أوروبيان يناصران ترامب

دافع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية، ماتيو سالفيني، عن دونالد ترامب بعد الإعلان عن إدانته في التهم الجنائية الـ34، واعتبر سالفيني أن المرشح الجمهوري خاض "محاكمة ذات طابع سياسي" وبات ضحية لـ"مضايقات قضائية".

وأعلن سالفيني وأوربان وهما زعيمان من اليمين المتطرف في أوروبا، أمس الجمعة، عن دعمهما لدونالد ترامب الذي دين في محاكمته الجنائية في نيويورك، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وندد سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف بـ"محاكمة ذات طابع سياسي"، معتبرا أن ترامب المرشح الجمهوري للبيت الأبيض ضحية "مضايقات قضائية".

اليسار يستغل القضاء

وقال سالفيني: "في إيطاليا، اعتدنا للأسف على أن يستخدم اليسار النظام القضائي أداة، لأنه خلال سنوات، جرت محاولات لاستبعاد المعارضين السياسيين بوسائل قضائية".

كما دافع الزعيم المجري فيكتور أوربان عن "صديقه" الملياردير الذي التقاه في آذار/مارس في محل إقامته بفلوريدا.