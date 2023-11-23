بعد انفجار حدودي.. ترودو يتحدث عن وضع "خطير للغاية"‎

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل "وضعًا خطيرًا للغاية".

وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا، لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو".

وأضاف: "لا تزال هناك أسئلة كثيرة، ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

ولقي شخصان، الأربعاء، مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في المنطقة المذكورة القريبة من شلالات نياغارا مع مباشرة تحقيق في طبيعة الانفجار.