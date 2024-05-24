أمريكا تقيّد منح تأشيرات للمسؤولين والأفراد والمتواطئين في جورجيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن الولايات المتّحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا.

وكشف بلينكن عن فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم"، حسب قوله.

ويأتي القرار الأمريكي بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وقال بلينكن في بيان: "أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتّحدة وجورجيا".