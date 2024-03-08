"لوموند": دعم ماكرون الثابت لكييف يثير انقسامًا في فرنسا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن دعم الرئيس إيمانويل ماكرون الثابت لأوكرانيا أثار جدلًا وانقسامات داخل فرنسا.

وكان ماكرون دعا قادة من مختلف الأحزاب السياسية في قصر الإليزيه، الخميس الماضي، لمناقشة الصراع الروسي الأوكراني قبل مناقشة برلمانية والتصويت على الاتفاقية الأمنية الثنائية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يومي 12 و13 مارس/آذار.

وذكرت الصحيفة أنه "خلال الاجتماع، أعربت أحزاب المعارضة عن دعمها بالإجماع لتقديم مساعدة ثابتة لأوكرانيا، ومع ذلك، فقد انحرفوا عن موقف ماكرون فيما يتعلق بالنشر المحتمل لقوات الحلفاء في أوكرانيا".

وتابعت: "انتقد زعماء مثل جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني استعداد ماكرون لتقديم دعم غير محدود، ولاسيما بالنظر إلى القدرات النووية الروسية والمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها".

وأشارت إلى أنه "بينما أكد ماكرون التزامه بدعم أوكرانيا بلا حدود، اتهمه زعماء المعارضة بالتهور والعدوانية المفرطة في نهجه".