بعد أسبوعين على زلزال تركيا.. أسر مكلومة تنتظر إخراج ذويها "ولو جثثا"

بعد مرور نحو أسبوعين على الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، وفقدان الأمل نسبيا في العثور على المزيد من الأحياء تحت الأنقاض، باتت آمال أسر مكلومة تنحصر في العثور على جثث ذويها، ليتسنى لها دفنهم.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، ووقع يوم السادس من شباط/ فبراير، عن مقتل أكثر من 46 ألفا حتى الآن. ومن المتوقع أن يرتفع العدد ارتفاعا كبيرا بعدما تبين أن نحو 345 ألف شقة في تركيا دُمرت ومع اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين.

ولم تفصح تركيا ولا سوريا عن عدد المفقودين بعد الزلزال.

وبحسب وكالة رويترز، قال أكين بوزكورت الذي يشغل جرافة تحاول إزالة ركام مبنى منهار في مدينة كهرمان مرعش التركية: "هل تتوجه بالدعاء لتجد جثة؟ نحن ندعو بذلك.. لتسليم الجثة للأسرة".

وأضاف: "تنتشل جثة من تحت أطنان الأنقاض. والأسر تنتظر بأمل.. يريدون تشييع الموتى ويريدون قبرا لذويهم".

وقال يونس سيزر مدير إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، إن جهود البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير مساء اليوم الأحد.