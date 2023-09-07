لمواجهة الغرب.. بوتين يأمر بتسريع نشر الذكاء الاصطناعي في روسيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته، اليوم الخميس، بتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لمواجهة الدول الغربية في خضم السباق العالمي في هذا المجال.

ووفق وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للكرملين عقب اجتماع حكومي، طلب الرئيس الروسي "التأكّد بحلول العام 2030، من تنفيذ الإجراءات الرامية إلى دعم أنشطة مراكز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي".

وبدأ السباق لتطوير الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة بين أكبر مجموعات التكنولوجيا في العالم، مثل شركتي غوغل ومايكروسوفت الأمريكيتين وعملاق الإنترنت الصيني بايدو.

ويأتي هذا الإعلان من الكرملين في وقت تعمل الدولة الروسية على تعزيز سيطرتها على القطاع الرقمي والتكنولوجيا الفائقة، في خضم الصراع في أوكرانيا.

وأوصى بوتين بوضع سلسلة من التدابير، تقتضي تخصيص أموال فدرالية لدعم الأبحاث، خصوصاً في مجال خوارزميات التعلّم الآلي و"نماذج اللغات الكبيرة" أي روبوتات المحادثة، و"أجهزة الكمبيوتر العملاقة".

ويسعى الرئيس الروسي إلى "تسريع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي" إلى الشركات العامة، وعلى الشركات الراغبة في الحصول على إعانات من الميزانية الفدرالية "الالتزام" باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان بوتين قد كرّر في الأشهر الأخيرة أنه يريد تحقيق "السيادة التكنولوجية"، فالعقوبات الدولية المفروضة على موسكو تمنعها من الوصول إلى البرامج والمكوّنات الأجنبية مثل أشباه الموصلات.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أطلقت شركة "سبير" وهي إحدى الشركات الروسية الرائدة في مجال التقنيات الجديدة، روبوتها الخاص للمحادثة، لتنضم بذلك إلى السباق العالمي لهذه الأدوات التي تمّ إنتاجها من الذكاء الاصطناعي، مثل الأداة الأمريكية المعروفة "تشات جي بي تي".