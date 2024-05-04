في حرم جامعة شيكاغو
في حرم جامعة شيكاغوGettyImages

إضراب عن الطعام في جامعة برينستون الأمريكية تضامنا مع غزة

بدأت مجموعة من طلاب جامعة برينستون الأمريكية إضرابا عن الطعام، تضامنا مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأصدر أعضاء مجموعة "مخيم التضامن مع فلسطين" بياناً قالوا فيه، إن الإضراب عن الطعام يأتي "ردا على رفض الإدارة الأمريكية تلبية مطالبنا بسحب دعمها لإسرائيل".

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وأضاف البيان أن "معطيات الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي"، ونقلت وكالة "الأناضول" عن البيان، أن "العشرات في غزة اضطروا إلى استخدام علف الحيوانات دقيقا لصنع الخبز والإفطار خلال شهر رمضان".

يذكر أن جامعات أمريكية عدة تشهد، منذ 18 أبريل الماضي حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.

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