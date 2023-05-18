المتهم بتسريب وثائق للبنتاغون تلقى مراراً تحذيرات لاطّلاعه على معلومات سرية

أظهرت وثائق قضائية أن طياراً أمريكياً متهماً بتسريب وثائق سرية كان قد تلقى تحذيرات متكررة لإساءة استخدامه تصريحاً أمنياً يتيح له الوصول إلى معلومات سرية، لكن رغم ذلك سُمح له بالاحتفاظ بالتصريح العالي المستوى.

وجاك تيشيرا، البالغ 21 عاماً، متهم بتدبير أكبر تسريب للوثائق السرية الأمريكية خلال عقد، ونشر معلومات شديدة الحساسية على الإنترنت ألحقت أضراراً بالغة بالجيش الأمريكي.

وكشفت الوثائق المنشورة عن قلق الولايات المتحدة بشأن القدرات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، كما أظهرت أن واشنطن تجسست على ما يبدو على إسرائيل وكوريا الجنوبية الحليفتين، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.