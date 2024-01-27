روسيا.. السجن 4 أعوام للزعيم الانفصالي في دونيتسك إيغور ستريلكوف

تلقى الزعيم الانفصالي السابق في دونيتسك، إيغور ستريلكوف، الذي كان يعتبر منبوذًا، حكمًا بالسجن لمدة 4 أعوام في موسكو لانتقاده القيادة العسكرية الروسية علنًا.

وبحسب صحيفة "لوموند"، فشلت الشخصية القومية البالغة من العمر 53 عامًا، المشهورة بتهربها من التهديدات وعمليات التطهير السابقة، في التكيف مع المناخ الروسي المتغير بعد الصراع الأوكراني.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن انتقادات ستريلكوف التي لا هوادة فيها، والتي وصفت العملية الأوكرانية بأنها "فشل كامل"، أدت في نهاية المطاف إلى سقوطه، ما يمثل نهاية حقبة في الدوائر القومية.

وأشارت إلى انهيار تصور ستريلكوف الخاطئ بأنه لا يقهر، والذي ترجع جذوره إلى ماضيه كعميل في جهاز الأمن الفيدرالي ومجرم مطلوب في الغرب، لافتة إلى أن إدانته بتهمة "الدعوات العامة إلى التطرف" من قبل محكمة بلدية موسكو، في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، تعكس تحولًا بالمناخ السياسي في روسيا، ما يؤكد المسار القانوني للتدابير غير القضائية التي كان يتوقعها.

وقالت الصحيفة إن نقطة التحول جاءت بعد دعم التمرد الفاشل الذي قام به رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، لافتة إلى أنه بعد شهر، في يوليو العام 2023، ألقي القبض على ستريلكوف في موسكو، حيث واجه اتهامات تتعلق بتصريحاته العامة على برقية، واتهم الحكومة الروسية بالاستعداد "للتخلي عن شبه جزيرة القرم"، وتسليط الضوء على الرواتب غير المدفوعة للجنود المعبئين، كما أدى إعلانه عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى تأجيج الإجراءات القانونية ضده.