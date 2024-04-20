توقيف رجل بعد إنذار بوجود قنبلة في مطار وسط الدنمارك

أُوقف الشرطة الدنماركية، اليوم السبت، شخصا للاشتباه بأنه على صلة بإنذار ورد بوجود قنبلة في ثاني أكبر مطار في الدنمارك ما استدعى إخلاءه.

وبحسب الشرطة، فإنه تم تعليق كل الرحلات من مطار بيلوند في وسط الدنمارك وإليه، ولم يحدد حتى الساعة أي توقيت لاستئنافها.

وجاء في بيان للشرطة الدنماركية، "أنه على إثر تحذير من وجود قنبلة في مطار بيلوند، أوقفت الشرطة في جنوب شرق جوتلاند رجلا".