"ميتا" تعترف بخطأ إزالة مقطعي فيديو عن الصراع في غزة

اعترف مجلس الرقابة بشركة "ميتا بلاتفورمز"، اليوم الثلاثاء، أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي أخطأت في إزالة مقطعي فيديو يظهر فيهما رهائن وجرحى في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، قائلا إن مقطعي الفيديو لهما قيمة تتمثل في فهم المعاناة الإنسانية خلال الحرب.

ومنذ شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقا متزايدا لممارساتها للإشراف على المحتوى بسبب تزايد المعلومات المضللة واتهام الشركات بالترويج لوجهات نظر بعينها حول الصراع.

ومقاطع الفيديو المتعلقة بحرب غزة هي المرة الأولى التي يراجع فيها المجلس حالات بشكل عاجل. وأعلن المجلس في وقت سابق هذا العام تسريع عملية المراجعة للاستجابة بشكل أسرع للأحداث العاجلة.

والمجلس هيئة مستقلة تراجع قرارات المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لميتا.

وتضمنت إحدى الحالتين مقطع فيديو منشورا على "إنستغرام" ويُظهر آثار غارة جوية وقعت بالقرب من مستشفى الشفاء بقطاع غزة بما في ذلك أطفال يبدو أنهم جرحى أو قتلى.