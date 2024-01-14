وزير أوكراني يكشف عن أزمة كبيرة في إنتاج ذخيرة المدفعية
كشف وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، أن بلاده تعاني من أزمة كبيرة في إنتاج الذخيرة المطلوبة لمواصلة القتال ضد روسيا.
وقال كاميشين لقناة "رادا" الأوكرانية، إن "أصعب شيء لدينا هو إنتاج ذخيرة المدفعية، لأنها مادة نادرة على مستوى العالم"، مضيفاً: "هناك نقص في مكونات إنتاج المتفجرات والبارود".
وأضاف الوزير الأوكراني، أن "الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن "احتياطيات كييف من الذخيرة نفدت وسط تأخر موافقة الكونغرس الأمريكي على طلب مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 60 مليار دولار".
وستدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الشهر المقبل، عامها الثالث، مع حالة من الجمود العسكري على الجبهات، وأزمة مساعدات عسكرية لكييف لم ينجح التحالف الغربي بحلها.