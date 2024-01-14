وزير أوكراني يكشف عن أزمة كبيرة في إنتاج ذخيرة المدفعية

كشف وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، أن بلاده تعاني من أزمة كبيرة في إنتاج الذخيرة المطلوبة لمواصلة القتال ضد روسيا.

وقال كاميشين لقناة "رادا" الأوكرانية، إن "أصعب شيء لدينا هو إنتاج ذخيرة المدفعية، لأنها مادة نادرة على مستوى العالم"، مضيفاً: "هناك نقص في مكونات إنتاج المتفجرات والبارود".

وأضاف الوزير الأوكراني، أن "الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة".