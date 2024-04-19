بعد "عام صعب".. ميلانيا تعود للأضواء لدعم ترامب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، أصبحت جاهزة للعودة للظهور من جديد وتقديم الدعم لزوجها الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في سباق انتخابات العودة إلى البيت الأبيض، وذلك بعد مرورها بظروف صعبة غيبتها عن الساحة بجوار زوجها.

وبحسب الصحيفة ستعاود ميلانيا الظهور، هذا السبت، في أحد منتجعات فلوريدا، للمشاركة في حدث سياسي خاص بالجمهوريين، يهدف إلى جمع التبرعات، من تنظيم مجموعة تُسمى "لوج كابين" وتُنادي بـ "القيم المحافظة وحقوق المثليين".

وتُعرف ميلانيا بطبيعتها الانعزالية الشديدة التي جعلت البعض يصفها كـ"سجينة البيت الأبيض" في بداية فترة ترامب الرئاسية، وهي قليلة الظهور الإعلامي.

ونقلت الصحيفة عن ماري جوردان، مؤلفة سيرة ذاتية للسيدة الأولى السابقة، أن ميلانيا "مرت هذا العام بظروف صعبة للغاية تمثلت في مرض والدتها ووفاتها، إضافة إلى أن جل تركيزها كان مُنصبًا على الاهتمام بوالدها وابنها بارون، الذي تعيش وتتنفس من أجله" وفق تعبيرها.