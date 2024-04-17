"وول ستريت جورنال": هجوم إيران دق جرس إنذار بشأن الصناعات الدفاعية

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الهزيمة شبه الكاملة لوابل الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية على يد إسرائيل، كانت بمثابة نجاح لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في المقابل كانت العملية أيضًا بمثابة تذكير واقعي بأن الأسلحة القادرة على اعتراض هذا النوع من الهجمات غير متوفرة".

وبحسب التقرير، تحركت الدول في جميع أنحاء العالم لتعزيز دفاعاتها الجوية في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالحرب الروسية على أوكرانيا والمخاوف بشأن التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتجدد الصراع في الشرق الأوسط.

طلب متزايد

وأكدت أنّ الشركات التي تُنتج أنظمة الدفاع الجوي تُكافح من أجل تلبية الطلب المتزايد، فيما تواجه البلدان التي تطلب هذه التكنولوجيا فترات انتظار طويلة وتكاليف مرتفعة.

وبعد سنوات من نقص الاستثمار، أدى الإقبال العالمي على الصواريخ إلى إطالة زمن الانتظار إلى نحو عامين أو أكثر لتوصيل بعض صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية.

ويساهم نقص بعض المكونات، مثل محركات الصواريخ، في هذا التأخر أيضًا.

وأشار التقرير إلى أن من أسباب إحباط القصف الإيراني نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتطور والمتعدد الطبقات، والمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الغربيين والعرب، وفق قوله.