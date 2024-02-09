كيم: لن نتردد بـ"القضاء" على كوريا الجنوبية إذا تعرضنا لهجوم

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده، لن تتردد في "القضاء" على كوريا الجنوبية إذا تعرضت لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، في ظل انخفاض العلاقات بين الجارتين إلى مستويات جديدة.

وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، هذا العام، أن كوريا الجنوبية "عدوها الرئيس" وأغلقت وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب إذا تعدى الحد الجنوبي "حتى على 0.001 ملم" من الأرض.

وقال كيم: "إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا، سنتخذ قرارًا جريئًا سيغير التاريخ، ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وأضاف أن "السلام ليس شيئًا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات".

وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقامتها وزارة الدفاع لمناسبة ذكرى تأسيس جيش البلاد.