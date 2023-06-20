ماكرون يؤكد تسليم أوكرانيا المنظومة الدفاعية "سامب-تي"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت بالفعل المنظومة الدفاعية متوسطة المدى "سامب-تي".

وكشف ماكرون، خلال خطاب في باريس حول الدفاع الجوي، أن أوكرانيا باتت تستخدم نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز "سامب-تي" من صنع فرنسي إيطالي.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمته "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا حيث يحمي منشآت رئيسية ويحمي الأرواح"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.