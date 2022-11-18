إسرائيل تختبر نسخة بحرية من القبة الحديدية لحماية منصات الغاز

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة "رافائيل"، الخميس، الانتهاء من تجارب النسخة البحرية من نظام دفاع "القبة الحديدية" للاستخدام العملي من قبل الجيش الإسرائيلي، لحماية منصات الغاز الإسرائيلية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة " كالكاليست" الإسرائيلية، فإن اختبار النظام الذي تم تركيبه على متن السفينة البحرية "أوز" وهي إحدى السفن الدفاعية الأربع التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا، "تم بنجاح".

وقالت: "نشأت الحاجة إلى شراء هذه السفن مع تطور إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، والحاجة إلى حماية منصات الغاز من مجموعة متنوعة من التهديدات، التي تركز على الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار".

وأضافت: "خلال الاختبار الذي أجري عليها تمكنت من كشف واعتراض التهديدات التي تم تحديدها لها، بطريقة تحاكي السيناريوهات التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن هذه سفينة من سلسلة "ساعر6" التي شرعت في عدد من المهام الدفاعية في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "القبة الحديدية البحرية هي تحسين إضافي للقدرة الدفاعية للقوات البحرية في مهامها الحالية، والتي تشمل حماية الأصول الاستراتيجية في المياه الاقتصادية لإسرائيل والحفاظ على تفوقها البحري في المنطقة.

وأوضحت: "تنضم النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى نظام الدفاع متعدد الطبقات الذي يعتمد بالفعل على 4 أنظمة تشغيلية تشمل Iron Dome و Magic Wand و Arrow - 2 و Arrow – 3".