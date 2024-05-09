رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بعلاقة متوازنة مع موسكو وكييف

تعهّد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الخميس، بإقامة "علاقة جيّدة" مع روسيا، والحفاظ في الوقت نفسه على "صلات وثيقة" مع كييف، مستبعداً في الوقت نفسه إمداد أوكرانيا بأسلحة فتّاكة.

وقال يون خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة "فرانس برس"، إنّ سيول "ستبذل قصارى جهدها لمواصلة التعاون الاقتصادي" مع موسكو رغم قربها من كييف.

وشدّد الرئيس الكوري الجنوبي على "الموقف الثابت" لبلاده، والمتمثّل بعدم تزويد أي دولة تخوض حربًا بأيّ أسلحة فتّاكة.

وشدّد يون على أنّ بلاده تبذل "قصارى جهدها لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات لإعادة الإعمار، بما يتماشى وروح الدستور".

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أنّ علاقات بلاده مع روسيا توترت بسبب شحنات الأسلحة التي تؤكد سيول وواشنطن أنّ كوريا الشمالية تمدّ روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا.