الاتحاد الأوروبي يعد خطة مليارية لتمويل أوكرانيا

وفي أعقاب ذلك حثّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على إقرار المساعدة في يناير، حيث تسعى بشكل حثيث لتغيير مقولة أن دعم الحلفاء الغربيين لها يتضاءل في وقت تخيم الشكوك على مساعدة من الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، ممّا سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن"، وفق وكالة "فرانس برس".