الاتحاد الأوروبي يعد خطة مليارية لتمويل أوكرانيا
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.
وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.
وفي وقت سابق استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرار المساعدة.
وفي أعقاب ذلك حثّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على إقرار المساعدة في يناير، حيث تسعى بشكل حثيث لتغيير مقولة أن دعم الحلفاء الغربيين لها يتضاءل في وقت تخيم الشكوك على مساعدة من الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، ممّا سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن"، وفق وكالة "فرانس برس".