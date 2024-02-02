عمدة كييف: إجراء الانتخابات أثناء الصراع يمكنه تدمير أوكرانيا

قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أثناء نزاعها المسلح مع روسيا من شأنه تدمير البلاد من الداخل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ربيع العام الحالي، إلا أنه تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في وقت سابق، وهو ما يمنع إجراء الإنتخابات.

وقال كليتشكو في مقابلة مع مجلة "بوينت" الفرنسية، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان سيصبح مرشحًا للرئاسة: "إن الانتخابات خلال الحرب ستكون بمثابة سم للبلاد. ويمكن أن تدمر أوكرانيا من الداخل".