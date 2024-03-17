"بعضها استهدف مراكز اقتراع".. روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية

وقال مسؤول محلي في في منطقة زابوريجيا، إن "طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا مركز تصويت في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا".

وكتب على تطبيق تيليجرام، أن الهجوم تسبب في اشتعال النار في المبنى، لكنه لم يسفر عن إصابات.

في المقابل، أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة على أوديسا خلال الليل؛ ما ألحق أضرارا بشركات زراعية ودمر مباني، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت القيادة أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة فوق منطقة أوديسا وواحدة عند تحليقها قرب منطقة ميكولايف.