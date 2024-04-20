أمريكا تقر حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا.. والكرملين يندد

من جانبه، ندّد الكرملين بتصويت في مجلس النواب الأمريكي لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا بـ61 مليار دولار، واعتبر أن هذا الدعم "سيقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "إن قرار توفير مساعدة لأوكرانيا كان منتظرا ومتوقّعا، والقرار سيزيد الولايات المتحدة ثراء وأوكرانيا دمارا بقتل مزيد من الأوكرانيين بسبب نظام كييف".