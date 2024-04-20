أمريكا تقر حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا.. والكرملين يندد
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، لصالح حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بـ61 مليار دولار لدعمها في الحرب ضد روسيا.
وشهدت حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية هذه أخذا وردا استمر أشهرا وسجالات حادة، وبات حاليا يتعين أن يصادق عليها مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يجرى تصويت أول الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
من جانبه، ندّد الكرملين بتصويت في مجلس النواب الأمريكي لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا بـ61 مليار دولار، واعتبر أن هذا الدعم "سيقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف".
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "إن قرار توفير مساعدة لأوكرانيا كان منتظرا ومتوقّعا، والقرار سيزيد الولايات المتحدة ثراء وأوكرانيا دمارا بقتل مزيد من الأوكرانيين بسبب نظام كييف".