أملاً باستعادة ثقة المؤيدين.. بايدن يلتقي نواباً معارضين لحرب غزة

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعضو مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز واثنين غيرها من المشرعين الليبراليين البارزين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي أدى فيه دعم بايدن لرد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى انقسام الديمقراطيين؛ ما أضر بتحالف الناخبين المؤيدين لبايدن قبل الاقتراع الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشوهد بايدن وهو يدخل المكتب البيضاوي مع أوكاسيو كورتيز، وعضوي مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإد ماركي بعد عودتهم من فعالية تخص (يوم الأرض) حضروها جميعاً في فرجينيا.

وانتقد المشرعون بشدة سياسات إسرائيل، حيث وصفت أوكاسيو كورتيز الشهر الماضي الوضع الإنساني في غزة بأنه يشبه "إبادة جماعية تتكشف".

ومع ذلك، دعت النائبة عن نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر إلى انتخاب بايدن لفترة جديدة رغم دعمه لإسرائيل، مشيرة في مقابلة مع مؤسسة "زيتيو" الإعلامية إلى "المصلحة الراسخة في حماية الديمقراطية ليس هنا محليًّا فحسب، بل عالمياً أيضًا".

وقال بايدن عن أوكاسيو كورتيز في فرجينيا: "لقد تعلمت منذ وقت طويل الاستماع إلى تلك السيدة، سنتحدث أكثر عن جزء آخر من العالم أيضًا".