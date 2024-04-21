انقلاب إسرائيلي حاد على واشنطن بعد قرار معاقبة كتيبة "نتساح يهودا"

شهدت إسرائيل، اليوم الأحد، انقلابًا حادًّا على الولايات المتحدة، إذ فتح أبرز قادتها السياسيين والعسكريين نيران الانتقادات اللاذعة لقرار أمريكي بشأن كتيبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وتترقب الأوساط السياسية والعسكرية صدور قرار أمريكي يمثل سابقة تاريخية، يقضي بمعاقبة كتيبة في الجيش الإسرائيلي، وهو ما أحدث صدمة واسعة في إسرائيل.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية، والتي تسمى "نتساح يهودا".