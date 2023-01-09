غانتس يحذر من "حرب أهلية" في إسرائيل بسبب إصلاحات حكومة نتنياهو

حذرت المعارضة الإسرائيلية اليوم الإثنين من أن تؤدي الإصلاحات في النظام القضائي التي أقرها وزير العدل في الحكومة الجديدة ياريف ليفن، إلى "حرب أهلية".

وقال زعيم معسكر الوحدة الوطنية، وعضو المعارضة بيني غانتس، إن "خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل".