لويد أوستن في العراق.. زيارة مفاجئة وهذه أهدافها

وهذه الزيارة لم تكن معلنة على جدول أعمال وزير الدفاع الأمريكي الذي يقوم بجولة شرق أوسطية تشمل ثلاث دول بدأها في الأردن، والتقى خلالها عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول دفاعي أمريكي رفيع قوله إن زيارة العراق "تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك بعد نحو 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين".

وأضاف المسؤول للصحفيين مشترطًا عدم الكشف عن اسمه: "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة إستراتيجية مع حكومة العراق".

كان أوستن آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد غزو عام 2003.

إلى ذلك، يعتبر المسؤولون الأمريكيون أن زيارة أوستن الشرق أوسطية تهدف إلى طمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة وتأكيد التزام الولايات المتحدة فيها، رغم تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين.