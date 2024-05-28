الاتحاد الأوروبي ينهي مهمته العسكرية في النيجر نهاية يونيو

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنهاء مهمته العسكرية التي تضم عشرات الجنود في النيجر بنهاية يونيو/ حزيران المقبل؛ بسبب الوضع السياسي في الدولة التي يديرها مجلس عسكري.

وجاء في البيان أن "المجلس قرر اليوم عدم تمديد مهمة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران 2024، في ضوء الوضع السياسي الحالي الخطر في البلاد"، بحسب رويترز.

وكانت النيجر حتى انقلاب 2023 شريكة للغرب في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية في مواجهة المتشددين الذين قتلوا الآلاف وشردوا ملايين آخرين.