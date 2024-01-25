الكرملين يصف الهجوم على طائرة الأسرى بـ"الوحشي"
وصف الكرملين الهجوم الذي أدى لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل أسرى أوكرانيين الأربعاء، بـ"الوحشي".
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، الخميس عن تحطم الطائرة، إن "قتل كييف لمواطنيها، الذين كان من المفترض عودتهم إلى منازلهم خلال 24 ساعة، هو عمل وحشي".
وأضاف أن "تبادل الأسرى هو عملية تتم في صمت تام. وحقيقة أن الأوكرانيين قتلوا سجناءهم المواطنين الذين كان ينبغي أن يكونوا في منازلهم حرفيًّا في يوم واحد، هو بالطبع عمل وحشي تمامًا. ببساطة وحشي".
واعتبر بيسكوف، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أي تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين في منطقة بيلغورود الحدودية، إلا أنه يجب على الجيش أوَّلًا أن يقول ما الذي حدث".
وتعليقًا على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة ، قال بيسكوف، إنه "إذا كان يقصد إجراء تحقيق دولي في الأعمال الإجرامية لنظام كييف، فهو ضروري بالتأكيد".
وطالب زيلينسكي، بإجراء تحقيق دولي في الحادث، وقال إن كييف "ستصر على ذلك".
وتحطمت الأربعاء، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 سجينًا أوكرانيًّا لتبادلهم.
وتوفي جميع السجناء الذين كانوا على متنها، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم جيد بالنقل الوشيك للسجناء من أجل تبادلهم، والذي كان من المقرر أن يتم في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تحطم الطائرة إيل-76 "يثير تساؤلًا كبيرًا حول إمكانية التوصل على الأقل إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.