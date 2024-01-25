الكرملين يصف الهجوم على طائرة الأسرى بـ"الوحشي"

وصف الكرملين الهجوم الذي أدى لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل أسرى أوكرانيين الأربعاء، بـ"الوحشي".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، الخميس عن تحطم الطائرة، إن "قتل كييف لمواطنيها، الذين كان من المفترض عودتهم إلى منازلهم خلال 24 ساعة، هو عمل وحشي".

وأضاف أن "تبادل الأسرى هو عملية تتم في صمت تام. وحقيقة أن الأوكرانيين قتلوا سجناءهم المواطنين الذين كان ينبغي أن يكونوا في منازلهم حرفيًّا في يوم واحد، هو بالطبع عمل وحشي تمامًا. ببساطة وحشي".

واعتبر بيسكوف، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أي تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين في منطقة بيلغورود الحدودية، إلا أنه يجب على الجيش أوَّلًا أن يقول ما الذي حدث".