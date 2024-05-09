بوتين ملوّحًا برد نووي: لن نسمح لأحد بتهديدنا

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا، الخميس، مقتل شخصين في قصف روسي على مدينة نيكوبول في جنوب البلاد، مؤكدة أنها دمرت معظم الطائرات المسيّرة العشرين التي أطلقتها موسكو خلال الليل.

وتتعرض نيكوبول بانتظام لهجمات من القوات الروسية المتمركزة على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو، الذي تحول إلى خط جبهة منذ أواخر العام 2022.

وقال حاكم المنطقة سيرغي ليساك، إن "مدفعية العدو أودت بحياة رجل يبلغ 62 عاما، وامرأة عمرها 65 عاما".

ونشر سيرغي صوراً لمنزل اشتعلت النيران في سقفه بالإضافة إلى تضرر مبان عدة.

وشهدت أوكرانيا موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيّرة خلال ساعات الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه من بين 20 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا، دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 17 طائرة، معظمها فوق منطقة أوديسا الجنوبية.

وقالت أجهزة الطوارئ على تطبيق تلغرام، إن طائرة مسيّرة ضربت مبنى من طابقين في منطقة ميكولايف الجنوبية، دون تسجيل إصابات.