عشية لقاء بلينكن وفيدان.. تركيا تسعى لعلاقة متوازنة مع واشنطن وموسكو

تعمل تركيا على تحسين علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وذلك من خلال امتثالها الجزئي للعقوبات المالية ضد موسكو.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في واشنطن اليوم الخميس، وذلك بعد أيام فقط من استضافة نظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا، وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويواجه قائد الدبلوماسية التركية صعوبة متزايدة في الحفاظ على العلاقات مع الدولتين المتخاصمتين اللتين تتنازعان على وجه الخصوص بشأن غزو أوكرانيا.

إس 400 والمخاطر

وبحسب بلومبرغ، من المتوقع أن يناقش فيدان رفع العقوبات الأمريكية التي استهدفت صناعة الدفاع التركية بسبب استحواذها على نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور إس-400، الذي يخشى أعضاء الناتو من أنه قد يشكل خطرًا على طائرات الشبح من الجيل الخامس من طائرات إف-35 الشبح.

وكان تم إخراج تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 الامريكية، وقد يحاول فيدان التفاوض من أجل استرداد 1.4 مليار دولار التي سبق أن وضعتها تركيا في المبادرة.