استخدام الذكاء الاصطناعي بين روسيا وأوكرانيا ينبئ بشكل حروب المستقبل

اعتبرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات دون طيار، خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يعطي لمحة عن حروب المستقبل.

وذكرت المجلة، أن "أسلحة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها أوكرانيا وروسيا، الآن، ليست سوى عينة لما سيأتي إلى ساحات القتال حول العالم".

وأضافت أن "كل جانب ينشر الملايين من الطائرات دون طيار، لإجراء المراقبة ومهاجمة مواقع العدو، ويعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي لتوجيه أعماله".

وتأتي بعض هذه الطائرات دون طيار، من مجموعات صغيرة وبسيطة يمكن شراؤها من الشركات المصنعة المدنية؛ البعض الآخر عبارة عن أسلحة هجومية أكثر تقدمًا.

وتشمل الفئة الأخيرة طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع، والتي استخدمها الروس بأعداد كبيرة خلال هجومهم على أوكرانيا هذا الشتاء.