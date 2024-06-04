شهد ضد ترامب.. نشر عناوين عائلة المحامي مايكل كوهين

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" أن عناوين وأرقام هواتف أفراد عائلة محامي ترامب السابق مايكل كوهين نُشرت على موقع إلكتروني خاص بالتسريبات بعد أن شهد ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وساعد في إدانته بـ 34 تهمة جنائية فيما يتعلق بمخطط للتأثير غير القانوني على انتخابات العام 2016.

ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن محاولة الاختراق الأخيرة تندرج ضمن نمط التهديدات على الأشخاص الذين يتحدثون ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولعب كوهين، "المستشار" السابق لترامب، دورًا رئيسيًا في المؤامرة لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال انتخابات العام 2016 وشهد ضد ترامب في المحاكمة.

ووفقًا لما ذكره كوهين، قال ترامب إن الكشف عن قصة دانيالز في العلاقة الغرامية سيكون "كارثيًا" لحملته الانتخابية للعام 2016.

وأدين ترامب، الذي نفى وجود علاقة غرامية، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع كوهين أموالًا مقابل الصمت لمنع دانيالز من رواية قصتها.

وقال كوهين، الذي قضى عقوبة السجن، في أثناء المحاكمة: "ما كنت أفعله كان بتوجيه من ترامب ولصالحه".