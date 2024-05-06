أوكرانيا تعلن تدمير 13 مسيّرة روسية فوق منطقة سومي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت نحو 13 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا، بحسب "رويترز".

وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق تيليجرام أنه تم تدمير الطائرات المسيّرة فوق منطقة "سومي" في شمال شرق أوكرانيا. ولم يتضح بعد مصير الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

بالتوازي مع ذلك، قال مسؤولون إن امرأة قتلت وأصيب 24 آخرون في هجمات روسية على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها، الأحد.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليجرام إن 6 أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة خلال الليل على منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وقال ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف إن 15 آخرين أصيبوا في قصف جوي في وقت لاحق من اليوم على وسط المدينة.

وصمدت خاركيف أمام هجوم روسي استمر لأسابيع في أيام الحرب الأولى في فبراير/شباط 2022، وكانت هدفاً متكرراً للهجمات في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف مواقع مدنية، لكن الهجمات أصابت مباني سكنية ومدارس ومؤسسات طبية.

وقال سينيهوبوف إن امرأة تبلغ من العمر 88 عاما قتلت في قصف على قرية موناتشينيفكا شرق خاركيف. وانتُشلت جثة المرأة من تحت أنقاض منزل.

وأفادت السلطات بإصابة 3 أشخاص أيضاً في القصف.