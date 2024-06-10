إيران.. ظريف يعلن دعمه للمرشح الإصلاحي بزشكيان

وفي سياق متصل، أعلن زعيم حزب "الأمل" الإصلاحي محمد رضا عارف، دعمه للمرشح مسعود بزشكيان، وذلك خلال لقاء جمعهما الأحد.

ويوم الجمعة الماضي، صوّتت جبهة الإصلاح في إيران التي يتزعمها الرئيس الأسبق محمد خاتمي وتضم 27 حزبا إصلاحيا، على اختيار ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية كممثلين عنها.

وقال بيان للجبهة، نشره الموقع الرسمي لها، إن "قيادة الجبهة الإصلاحية اختارت المرشحين الثلاثة وهم: إسحاق جهانغيري النائب الأول في حكومة الرئيس حسن روحاني، ومسعود بزشكيان عضو البرلمان عن الإصلاحيين، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس حسن روحاني".

وأعلن مجلس صيانة الدستور، الأحد، استبعاد قائمة طويلة من المرشحين من بينهم جهانغيري، وعباس آخوندي، بالإضافة إلى النائب السابق الإصلاحي محمود صادقي.

‏وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، تسلم قائمة أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم: "مسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف".