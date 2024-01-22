عجز الميزانية وتأخر المساعدات ينذران بتوقف أوكرانيا عن القتال

تواجه أوكرانيا خطر عدم القدرة على مواصلة حربها ضد روسيا، بسبب أزمة اقتصادية يغذيها عدم وصول المساعدات الكافية.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ناقشت في تقرير لها احتمالية توقف أوكرانيا عن القتال ضد روسيا بفعل عجز الموازنة الذي يتجاوز 40 مليار دولار وعدم ضمان تدفق المساعدات الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين ومسؤولين أوكرانيين، أن أموال أوكرانيا ستنفد في غضون أشهر وأنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة للحفاظ على استمرار عمل الحكومة، إذا لم تصل المساعدات من الولايات المتحدة أو أوروبا.

ورغم أن أوكرانيا فرضت ضريبة غير متوقعة على البنوك، وأعادت تخصيص بعض عائدات الضرائب وكثفت الاقتراض المحلي في خطوة لمحاولة التكيف وتوفير متطلبات الانفاق الحكومي، فإن هذه الإجراءات ستكفل تغطية إنفاق الميزانية حتى فبراير/ شباط القادم فقط، وفقًا لوزارة المالية الأوكرانية.