صحيفة إيرانية: فريق رئيسي لا يرغب في فوز سعيد جليلي

كشفت صحيفة "فرهيختجان" الأصولية في إيران، الأحد، أن أعضاء حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لا يرغبون في فوز المرشح الأصولي المتشدد "سعيد جليلي".

وأوضحت الصحيفة أنه "في الرسالة الأخيرة التي وقعتها الحكومات، لدعم خيار محدد في الحكومة وهو المرشح إسماعيلي، تظهر ابتعادها عن سعيد جليلي".

وتابعت الصحيفة أن "ما اتضح حتى الآن في الأجواء المثيرة للجدل والمزدحمة، وقبل إعلان رأي مجلس صيانة الدستور، هو أن رأي أعضاء الحكومة، خلافا لما كان يُعتقد، لا يتركز في دعم سعيد جليلي، والحكومات تفكر في خيارات وأمور أخرى".