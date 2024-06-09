صحيفة إيرانية: فريق رئيسي لا يرغب في فوز سعيد جليلي
كشفت صحيفة "فرهيختجان" الأصولية في إيران، الأحد، أن أعضاء حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لا يرغبون في فوز المرشح الأصولي المتشدد "سعيد جليلي".
وأوضحت الصحيفة أنه "في الرسالة الأخيرة التي وقعتها الحكومات، لدعم خيار محدد في الحكومة وهو المرشح إسماعيلي، تظهر ابتعادها عن سعيد جليلي".
وتابعت الصحيفة أن "ما اتضح حتى الآن في الأجواء المثيرة للجدل والمزدحمة، وقبل إعلان رأي مجلس صيانة الدستور، هو أن رأي أعضاء الحكومة، خلافا لما كان يُعتقد، لا يتركز في دعم سعيد جليلي، والحكومات تفكر في خيارات وأمور أخرى".
وأردفت صحيفة "فرهيختجان" أنه في حين لم تعلن نتائج تحقيق مجلس صيانة الدستور بعد عن أهلية المرشحين، إلا أن التكهنات أثيرت بشأن الخيار الرئيس داخل الحكومة، التي ترشح خمسة من وزرائها للانتخابات، منهم داود منظور الذي أعلن انسحابه من الترشح مساء الجمعة.
وأضافت أن "الاهتمام ينصب الآن على الخيارات الأخرى للحكومة، وهم مهرداد بذرباش وزير النقل والمواصلات، وصولت مرتضوي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي مسؤول مؤسسة الشهداء في الحكومة".
ويرى مراقبون في الشأن الإيراني أن فريق حكومة الراحل إبراهيم رئيسي لا ينظرون إلى سعيد جليلي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، كمرشحَين يمثلان منهج حكومة رئيسي.
وبدأت عملية التراشق الإعلامي بين فريق الحكومة من جهة، وجليلي وقاليباف من جهة أخرى، في حين بدأت تظهر معلومات أن قاليباف قد ينسحب من سباق الانتخابات لصالح جليلي.