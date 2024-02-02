وصفته بـ"المتهور".. موسكو ترد على نقل الإكوادور معدات روسية إلى أمريكا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار الإكوادور بنقل معدات روسية إلى الولايات المتحدة بـ"المتهور".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، إن بلاده لن ترفض نقل المعدات الروسية القديمة إلى الولايات المتحدة، وستفعل ذلك رغم الموقف الروسي.

وبحسب الرئيس، فإنه، بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، استبدلت الحكومة الإكوادورية المعدات الروسية والأوكرانية القديمة بمعدات جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار.

لكنه لم يحدد نوع المعدات التي يتحدث عنها، وهل هي للاستخدام العسكري أو المدني.

وتعليقًا على ما حدث، أشارت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن موسكو "قرأت بعناية التصريحات ذات الصلة للرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا".