كيف علّق ترامب بعد قرار إدانته في قضية التزوير؟

علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، الجمعة، على قرار قضائي بإدانته في 34 تهمة جنائية في قضية تزوير سجلات.

وأدانت هيئة المحلفين ترامب في 34 اتهاماً بقضية تزوير الوثائق المالية، في ما ينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.

وحدد القاضي خوان ميرشان يوم 11 يوليو/تموز موعداً للنطق بالحكم، علماً أنه لن يتم سجن ترامب قبل النطق بالحكم، وفق "رويترز".

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب مذنب بتزوير وثائق، بعد محاكمة استمرت 5 أسابيع، شهدت الإدلاء بشهادة من الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز حول علاقة جنسية تقول إنها جمعتها مع ترامب عام 2006 عندما كان متزوجاً من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفيه ترامب.

وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.

وقال ترامب للصحفيين بعد جلسة الحكم: "هذه المحاكمة مزورة ومخزية، هذه وصمة عار... والحكم الحقيقي سيكون للشعب في الخامس من نوفمبر يوم الانتخابات".

وأضاف: "الحكم ضدي فاسد أصدره قاض مثير للجدل وهذه المعركة لم تنته بعد سنقاتل حتى النهاية".

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن 4 سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.