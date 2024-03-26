هجوم موسكو ينذر ببدء مرحلة جديدة من الحرب الأوكرانية الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن الهجوم المميت على قاعة حفلات بالقرب من موسكو من تنفيذ إسلاميين متشددين، لكن إطلاق الرصاص يتطابق مع حملة أوسع نطاقا من تهديدات أوكرانيا.

وأضاف بوتين "ربما يكون هذا العمل الفظيع حلقة فقط في سلسلة من محاولات مَن يحاربون دولتنا منذ 2014 بيد النظام النازي الجديد الحاكم في كييف"، حسب تعابيره.

ويعتقد عدد من الخبراء في حديثهم لـ"إرم نيوز" أن "مرحلة جديدة من الحرب بدأت، سواء على الصعيد الاستخباراتي والأمني أو العسكري".

حرب استخباراتية

يعتقد الخبير في الشؤون العسكرية فيكتور ألكسانيان في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هجوم موسكو، هو دافع قوي لاتخاذ استراتيجية جديدة، خاصة على الصعيد الاستخباراتي".