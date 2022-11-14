شي وبايدن يتصافحان مع انطلاق قمة بالي

تصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في بداية قمّتهما في بالي في إندونيسيا الاثنين.

ولدى ترحيب الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي، ابتسم بايدن قائلا: "من الجيد رؤيتك"، مستهلا بذلك محادثات مكثفة من المتوقع أن تستمر ساعتين.

وأكد بايدن لشي أن "لا بديل" عن المحادثات المباشرة، معربا عن أمله في تجنب "نزاع" بين واشنطن وبكين.

من جهته، قال شي للرئيس الأمريكي "كلّنا نهتم كثيراً" بالعلاقات الأمريكية-الصينية.

وأضاف أنه مستعدّ لمحادثات "صريحة" مع بايدن بشأن القضايا الإستراتيجية.