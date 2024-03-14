خبراء يقللون من أثر المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

قلل خبراء من أثر حزمة الأسلحة الجديدة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في مساعدة للأخيرة على التصدي للقوات الروسية، تزامنًا مع تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال فيه: "هذه الذخيرة ستبقي المدافع الأوكرانية مشتعلة لفترة قصيرة فقط".

وأوضح الخبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الحزمة المرسلة يوم الثلاثاء بقيمة 300 مليون دولار، تكفي لبضعة أسابيع، ولن تغير الوضع العام في ساحة الحرب، حيث تتفوق موسكو على كييف.

وتعتبر هذه المساعدات الأمريكية هي الأولى منذ أشهر، حيث توقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت أوكرانيا منذ مدة إنها ستخسر المزيد من الأراضي لصالح روسيا ما لم تحصل على المزيد من الأسلحة والذخيرة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن حزب المحافظين في مجلس النواب قلص ما قيمته 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، ما عرض القوات الأوكرانية في الجبهات الأمامية للقنابل الروسية الانزلاقية بعيدة المدى والهجمات المدفعية المكثفة.

وأفادت الصحيفة بأن المساعدات الجديدة سوف تمد أوكرانيا بأسلحة تحتاج إليها بشدة، مثل صواريخ ستينغر التي تستهدف الطائرات، وقذائف المدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات.