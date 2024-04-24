أول تعليق من طهران على طلب الأرجنتين توقيف وزير داخليتها

وصفت إيران طلب الأرجنتين من "الإنتربول" توقيف وزير داخليتها أحمد وحيدي بأنه "غير قانوني"، وذلك إثر الطلب الذي وجهته بوينس آيرس لباكستان وسريلانكا بتوقيف وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في العاصمة الأرجنتينية عام 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً.

وكان وحيدي ضمن فريق رافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارة إلى باكستان، قبل أن يعود إلى بلاده، بينما واصل رئيسي جولته ليزور سريلانكا من دون وزير الداخلية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن سلطات الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.