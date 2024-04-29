رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه

وكان سانشيز البالغ 52 عامًا لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ".

وتجمّع الآلاف من مناصري الحزب الاشتراكي الإسباني في مدريد، لحضّ بيدرو على عدم تقديم استقالته، بسبب تحقيق طال زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

واحتشد المناصرون الذين قدّرت السلطات عددهم بـ12500 شخص، خارج مقر الحزب في العاصمة، تزامنًا مع عقد اجتماع لقادته، ورددوا شعارات، مثل: "بيدرو رئيسًا"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "إسبانيا بحاجة إليك".