العثور على جثث متفحمة ومصابين سودانيين في صحراء ليبية

عثرت السلطات الليبية على 4 جثث متفحمة ومصابين، جميعهم سودانيون، بعد احتراق سيارة في منطقة صحراوية بمدينة الكفرة، الواقعة في جنوب شرق ليبيا.

وذكر جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة، أنه "تم انتشال 4 جثث متفحمة نتيجة احتراق السيارة التي كانت تقلهم خلال اليومين الماضيين، في جنوب الكفرة مسافة 240 كيلو مترًا بالصحراء".

وأضاف عبر "فيسبوك": "كان بداخل السيارة ما يقارب 16 راكبًا من النساء والرجال والأطفال من الجالية السودانية، تعرَّض أغلبهم لحروق متفاوتة الدرجات وتم إسعافهم إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة ومن ثم إحالة بعضهم إلى مستشفيات بنغازي التخصصية".

كما نشر الجهاز، صورًا توضّح عملية إخلاء المصابين السودانيين إلى مستشفيات مدينة بنغازي الليبية.